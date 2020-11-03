الخطوط الأفريقية تعلن عن تأجيل الرحلة الأولى من معيتيقة لمطار الاسكندرية

كشفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الثلاثاء عن تأجيل رحلة معيتيقة الاسكندرية المزمع القيام بها يوم الغد الأربعاء، بسب ظروف خارجة عن إرادتها.

وبين الأفريقية خلال بيان لها أنه بعد الحصول على تصريحات عبور الأجواء المصرية وأذن الهبوط بمطار الاسكندرية برج العرب من قِبل سلطات هيئة الطيران المدني المصري، وبعد جدولة الرحلة تلقينا خطاباً مساء اليوم من نفس الجهة المانحة للتصريح بوقفها، وبالرغم من كل الجهود المبذولة لم تتحصل الشركة على تصريح حتى هذه اللحظة.

وأكدت الخطوط الأفريقية أنه سيتم تأجيل الرحلة إلى أن يتم الحصول على التصاريح المطلوبة.

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