اقتصاد

“الواحة” لـ218: إعادة تشغيل حقل السماح بعد توقفه 9 أشهر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شركة الواحة للنفط لـ218: إعادة تشغيل حقل السماح بعد توقف دام 9 أشهر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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