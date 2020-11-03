الرقابة على الأغذية والأدوية: “جريمة” في حق صحة المواطن بمركز طرابلس الطبي

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن مخالفات جسيمة بمستشفى طرابلس جامعي “مركز طرابلس الطبي سابقا”، واصفا إياها بـ”الجريمة في حق صحة المواطن”، وذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها مفتشو المركز صباح اليوم الثلاثاء للمستشفى رفقة أفراد من جهاز الردع وجهاز الحرس البلدي.

وأوضح المركز حجم المخالفات والتي من بينها عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بقسم الإسعاف، وعدم الاهتمام بالطريقة الصحيحة للتخلص من المخلفات الطبية، ووجود محاليل وريدية مخزنة بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، كما وُجِدَ المختبر الخاص بالإسعاف مقفل والمواد التشغيلية ملقاة جانب المختبر.

وفي قسم العناية وجدت أدوية منتهية الصلاحية، مع ملاحظة عدم اهتمام الطاقم الطبي بالاشتراطات الصحية، ووجود معدات خاصة بغسيل الكلى مخزنة و متراكمة في الممرات، ونفس الأمر لوحظ بقسم القسطرة وعناية الباطنة، كما وجدت بحجرة التصوير المقطعي مخلفات طبية مستعملة داخل حجرة التصوير في مكان غير مخصص لها، كوابل وأسلاك جهاز التصوير المقطعي مكشوفة وعدم الاهتمام بنظافة الجهاز.

وأضاف مركز الرقابة أن مفتشي المركز وجدوا أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية مخزنة مع مستلزمات طبية وأدوية غير منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة، ووجود بعض منها داخل الممرات وهذا غير مطابق للشروط التخزين، إضافة لوجود أدوية منتهية الصلاحية علي أرفف العرض أثناء التفتيش داخل قسم الأورام، وأخرى منتهية الصلاحية في الثلاجة الخاصة بإعطاء الجرعات للمريض مباشرة، ودورات المياه داخل القسم غير صالحة للاستعمال، كما اكتشف مفتشو المركز عدم وجود شهائد صحية للعاملين بمقهى باب الزوار وعدم الالتزام بالزي.

واتخذ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بإحالة التقرير للنيابة العامة وجهاز الردع وجهاز الحرس البلدي كل حسب اختصاصه لاتخاذ اللازم بخصوص تلك المخالفات.

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