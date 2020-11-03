صعود جماعي للعملات والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخـر الاسـعار

صعدت اسعار العملات الاجنبية بشكل جماعي مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء مع تغييرات ملحوظة.

وشهد الدولار الامريكي ارتفاعاً جديدا، فيما قفز كل من اليورو والجنية الاسترليني، واستمر تراجع الليرة التركية متأثرة بتراجعها في الاسواق العالمية، وعلى ذات الصعيد ارتفع سعر الذهب مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 3-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.315 و6.29 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.33 دينار

اليورو = 7.40 دينار

الجنية الإسترليني 8.05 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.26 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 276 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 322 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 366 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.80 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.72 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.25 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الجمهورية”.

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