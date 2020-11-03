“سيالة”: إجراء استدعاء رئيس هيئة مكافحة الفساد غير قانوني.. وعلى المدعي العسكري تقديم إحاطة لمجلس النواب بشأن التحقيق

كشف مصدر مسؤول بهيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء لصحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة رئيس مجلس النواب بطرابلس “حمودة سيالة” إلى وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، وذلك بشأن الاستدعاء الصادر من النيابة العسكرية لرئيس الهيئة “نعمان الشيخ”.

حيث تضمنت المراسلة أن إجراء استدعاء رئيس الهيئة هو أمر مخالف للقانون، والذي يلزم تقديم إحاطة كاملة عن موضوع التحقيق، وأن قواعد الاختصاص تختلف باختلاف القضاء والأشخاص.

وبين “سيالة” خلال مراسلته أنه يلزم تقديم إحاطة كاملة لموضوع التحقيق إلى رئيس مجلس النواب وذلك للنظر فيه، من حيث الاختصاص ورفع الحصانة من عدمها عن رئيس الهيئة، وذلك لاستكمال التحقيقات اللازمة معه وفقا للقانون الصحيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية