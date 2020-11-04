“الأفريقية” تعتذر لمسافريها وتجدول رحلاتها بين معيتيقة والإسكندرية

نوهت شركة الخطوط الجوية الأفريقية-الليبية- بأنها بعد جهود واتصالات مضنية بُذلت مع سلطات الطيران المدني المصري، تمت الموافقة على القيام برحلة اليوم الأربعاء من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار الاسكندرية.

وقالت الشركة عبر منشور لها بصفحتها الرئيسية إنها ستقوم بتسيير رحلتين إلى الاسكندرية على النحو التالي:

الإربعاء 04/11/2020 :

معيتيقة – الاسكندرية 12:45 بالتوقيت المحلي

الإسكندرية – معيتيقة 16:10بالتوقيت المحلي

الخميس 05/11/2020:

بنينا بنغازي – الاسكندرية 13:45 محلي

الإسكندرية – بنينا بنغازي 16:10 محلي

كما أعلنت الشركة بأنها ستجدول الرحلات المقبلة في أقرب فرصة، كما سجلت شركة الخطوط الجوية الافريقية اعتذاراً لمسافريها عما حدث من ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة.

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