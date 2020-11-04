ليبيا.. انتعاشة حذرة لقطاع النفط

تقرير/218

يخطو قطاع النفط في ليبيا سريعاً اتجاه زيادة معدلات الإنتاج بعد مرور أكثر من شهر عن رفع حالة القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط شملت عمليات الإنتاج والتصدير الذي ظل معطلاً منذ شهر يناير الماضي.

وبلغ الإنتاج مع حلول الثلاثاء من هذا الأسبوع 850 ألف برميل وفقاً لمصادر لم تسميها وكالة رويترز وسط توقعات أن يبلغ الإنتاج اليومي نحو مليون برميل في يناير المقبل إلا أن ذلك يبقى رهينة صرف ميزانيات المؤسسة المتأخرة من قبل الجهات ذات الاختصاص التابعة لحكومة الوفاق لتتمكن الشركات من زيادة إنتاجها اليومي بعد ما تجري صيانة عامة للخزانات وخطوط النقل وتهيئة البنية التحتية.

وعقد رئيس المؤسسة “مصطفى صنع الله” الأيام الماضية، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الشركات المحلية وشركاء أجانب بينهم “ايني” بهدف تطوير القطاع لعل ذلك يسهم في الوصول لمعدلات رؤية مؤسسة النفط التي كشفت عنها عام 2019 م، بأن يبلغ الإنتاج اليومي أكثر من مليوني برميل مع حلول عام 2023 م .. و رغم كل ما مر به القطاع من صعوبات.

وسجل المشهد النفطي في ليبيا خلال أكتوبر عودة أكبر موانئ تصدير النفط محلياً وهو السدرة الذي تديره شركة الواحة للعمل إلى جانب عودة إنتاج حقل الشرارة وهو الأكبر في ليبيا، الذي سجل ارتفاعات متسارعة مسجلاً إنتاج 185 ألف برميل مطلع هذا الأسبوع وفقاً لمصادر خاصة لقناة 218.

و تبقى التساؤلات مطروحة من قبل مختصين محليين حول انعكاسات المشهد العام السياسي وآثاره على استمرار عمليات التصدير و الإنتاج الذي توقفت هذا العام نحو 10 أشهر نتج عنها خسائر مؤكدة قيمتها 10مليارات دولار .

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