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بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 04/11/2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية مع تحديث الدولار أولا بأول:

افتتاح السوق/
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.315 و6.30 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.29 دينار

حوالات دبي-تركيا – 6.33 دينار

اليورو = 7.40 دينار

الجنية الإسترليني 8.05 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.26 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الدينار الأردني 8.75 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ276 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ دينار

دولار بشيك المصدق: – 7.80 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.72 “مصرف الوحدة” – 7.15 “مصرف الجمهورية”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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