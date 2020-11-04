“صنع الله” يبحث مع “إيني” تطوير حقل “البوري”

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة “ايني” الإيطالية، اليساندرو بوليتي؛ مشروع تطوير حقل “البوري”، المرحلة الثانية، وكافة المسائل القانونية والمالية والفنية إضافة إلى اللوجستية، المتعلقة بذلك.

وبحث الطرفان، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء بمقر المؤسسة؛ التحديات الحالية، التي تتمثّل في شحّ الميزانيات التي تحتاج إليها المؤسسة؛ لتسيير القطاع، وما يلزم من أعمال الصيانة للمعدات السطحية، التي تأثرت نتيجة الإغلاقات خلال الفترة الماضية، ولكي تتمكن من إنجاز المشاريع المهمّة بالقطاع، والتي تساهم بدورها في زيادة معدلات الإنتاج، ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشاد “صنع الله” بعلاقة المؤسسة الاستراتيجية والتاريخية مع شركة “ايني” الإيطالية؛ قائلا إنه فخورٌ بهذه العلاقة، التي تمتد إلى قرابة 50 عامًا.

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