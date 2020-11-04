اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات تعلن عن الانتهاء من إجراءات المطابقة لعدد من الجهات العامة لبند المرتبات

أعلنت اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة عن عقدها عدد من جلسات المطابقة مع الجهات الممولة من الميزانية العامة لبند المرتبات وفق مقتضيات قانون الرقم الوطني .

اللجنة كشفت عن لانتهاء من إجراءات المطابقة خلال الفترة من 21 أكتوبر 2020 م حتى 13 نوفمبر من ذات السمنة مع عدد 13 جهة ،وتتمثل في “المجلس الرئاسي ، الهيئة العامة للمعلومات ،بلدية مسلاتة،مراقبة الخدمات المالية الشاطي،الهيئة العامة للاتصالات .

كذلك وزارة الدفاع ،جامعة المرقب ،مراقبة الخدمات المالية الجفرة،وزارة الصحة ،جامعة الزيتونة ،جامعة صبراتة ،مستشفى الجلاء،مستشفى صرمان.

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