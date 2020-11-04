مستوردة من إسبانيا.. وصول 753 رأس أبقار إلى ميناء بنغازي

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، خلال الساعات الماضية، عددًا من السفن التجارية محمّلة ببضائع وسلع مختلفة.

وقد رست سفينة نقل الحاويات “نينا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميديترينيان للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 153 حاوية بضائع مختلفة.

ووصلت إلى الميناء، كذلك، السفينة “ايجي فيوتشر” التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 469 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما دخلت إلى ميناء بنغازي سفينة نقل الحبوب “أسيل” التابعة للوكيل الملاحي شركة “البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية”، محمّلة بخمسة آلاف طن من حبوب القمح.

وتُشير البيانات التي نشرتها إدارة الميناء إلى وصول السفينة “آمال نبتون”، وعلى متنها ستة آلاف طن من أكياس الإسمنت، كما دخلت سفينة نقل المواشي “ايتاب” وعلى متنها 753 رأسًا من الأبقار قادمة من إسبانيا.

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