مجلس النواب بطرابلس يبحث آلية الإفراج عن مرتبات العاملين بالجهات العامة

بحث المسؤلون عن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بطرابلس اليوم الأربعاء، آلية الإفراج عن مرتبات العاملين بالجهات العامة في الدولة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المجلس جمع عبد المنعم بالكور رئيس اللجنة مع وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري ووزير العمل والتأهيل بالحكومة المهدي الأمين ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك.

ووفق بيان صادر عن اللجنة، تناول الاجتماع وضع آلية للإفراج عن مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، إضافة إلى البرامج المتاحة التي يمكن من خلالها الإفراج عن المرتبات الموقوفة.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في وقت سابق العمل على سرعة الإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاعات العامة ممن لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات من خلال إيجاد اتفاق مع المصرف المركزي بطرابلس.

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