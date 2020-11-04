الخليج العربي تبحث مع شركة شلمبرجير استئناف أعمالها لزيادة القدرة الإنتاجية

بحث ررئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان مع ممثلين عن شركة شلمبرجير الألمانية عودة الشركة لاستئناف أعمالها لزيادة القدرة الإنتاجية للخليج.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الشركة ببنغازي وبحضور مدير إدارة المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير، إضافة إلى مدير مكتبها في المدينة.

ووفق بيان من الخليج العربي، تناول الاجتماع مناقشة الاعمال التي تنفذها شركة شلمبرجير بحقول الشركة وتوسيع هذه الاعمال في الحقول المطورة، واستعمال التقنيات الحديثة لزيادة القدرة الإنتاجية.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق استئناف الإنتاج من غالبية الحقول النفطية باستثناء حقل البيضاء وبعض المواقع الأخرى، بينما تستعد أيضا للوصول إلى المعدلات السابقة من الإنتاج، بحسب البيان.

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