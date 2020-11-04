اقتصاد

النفط يهبط متأثراً بإعلان “ترامب” فوزه في الانتخابات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزه في الانتخابات على الرغم من عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت ليبيا انخفاضا بثمانية سنتات إلى 39.63 دولار، وبالمقابل سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكسكس الوسيط الأميركي 37.51 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا.

يذكر أن أسعار النفط نزلت أكثر من 10% الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مما تسبب بفرض مزيد من القيود على الحركة الأمر الذي أضر بآفاق الطلب على الوقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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