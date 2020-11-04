النفط يهبط متأثراً بإعلان “ترامب” فوزه في الانتخابات

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزه في الانتخابات على الرغم من عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت ليبيا انخفاضا بثمانية سنتات إلى 39.63 دولار، وبالمقابل سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكسكس الوسيط الأميركي 37.51 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا.

يذكر أن أسعار النفط نزلت أكثر من 10% الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مما تسبب بفرض مزيد من القيود على الحركة الأمر الذي أضر بآفاق الطلب على الوقود.

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