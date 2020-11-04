مصرف الجمهورية يعلن عودة عمل تطبيق “مصرفي بلس” بتحديثات جديدة

أعلن مصرف الجمهورية لزبائنه اليوم الأربعاء عن عودة عمل تطبيق “مصرفي بلس” الإصدار الثاني، مضيفا أن الخدمات المتوفرة حاليا هي الاستعلام على الرصيد وكشف الحساب ورسالة التنبيه على ورود المرتبات للحساب.



وأضاف المصرف في منشور له عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك” أنه سيتم تحديث عدد من الخدمات عبر البرنامج بنسخته الجديدة، منوها إلى أن التطبيق سيكون متاحا في كافة فروع المصرف.



وأشار مصرف الجمهورية إلى أنه يمكن لزبائنه الاشتراك في الخدمة عن طريق التوجه إلى الفرع وتقديم طلب ومن ثم تحميل التطبيق على الموبايل.

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