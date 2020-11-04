اقتصاد

اسعار المواد الغذائية في ليبيا ليوم الاربعاء 4 نوفمبر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي قائمة لأبرز اسعار المواد الغذائية في ليبيا ليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 من سوق الغناي للتسوق بالعاصمة طرابلس .. :

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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