المؤسسة الوطنية للنفط تبحث الجوانب المالية والفنية المتعلقة بشركة السرير

بحث المسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأربعاء الجوانب المالية والفنية واللوجستية المتعلقة بشركة السرير للعمليات النفطية المنشأة حديثًا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المؤسسة بين رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله ورئيس لجنة إدارة شركة السرير للعمليات النفطية فتحي عيسى.

وبحسب بيان المؤسسة، تناول الاجتماع الجوانب المالية والفنية واللوجستية المتعلقة بالشركة، حيث طالب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عمليات الإنتاج.

وتطرق الاجتماع بشكل موسع الوضع المالي للشركة، حيث أكد صنع الله وأعضاء مجلس الإدارة بأن المؤسسة ستقدّم الدعم اللازم للشركة، بما في ذلك مرتبات مستخدميها، رغم حاجة المؤسسة تحتاج بشكل عاجل وملحّ جداً للميزانيات المطلوبة للقيام بعمليات الصيانة والعمرات بجميع مواقعها، وأيضاً لإنجاز المشاريع المتوقفة.

وأشارت المؤسسة إلى أن حصولها على الأموال لدعم شركاتها سيضاعف إيراداتها والتي تحتاجها الدولة الليبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والازمة المالية الخانقة، والتي لن نجتازها إلا بتسييل الميزانيات التي يحتاجها قطاع النفط.

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