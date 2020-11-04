اقتصاد

تحديث جديد.. تراجع أسعار العملات اليوم بالسوق الموازي في طرابلس الاربعاء 4 نوفمبر

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الاجنبية والعربية اليوم بالسوق الموازي في العاصمة طرابلس اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 مع تحديث جديد مساء اليوم وسط تراجع لاسعار العملات:

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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