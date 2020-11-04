تحديث جديد.. تراجع أسعار العملات اليوم بالسوق الموازي في طرابلس الاربعاء 4 نوفمبر

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الجمارك توجه بتمديد الاستيراد دون الالتزام بالدفع المصرفي
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المؤسسة الوطنية للنفط تبحث الجوانب المالية والفنية المتعلقة بشركة السرير
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
اسعار المواد الغذائية في ليبيا ليوم الاربعاء 4 نوفمبر
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصرف الجمهورية يعلن عودة عمل تطبيق “مصرفي بلس” بتحديثات جديدة
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
أضف تعليقـك