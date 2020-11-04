الجمارك توجه بتمديد الاستيراد دون الالتزام بالدفع المصرفي

طالب نائب مدير عام مصلحة الجمارك امحمد الشيباني، في بيان، مديري المديريات الجمركية تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظورة دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف.

وأكد الشيباني أنه وبموجب هذا التقرير فإنه يجب على رؤساء المراكز الجمركية التعميم على الوكالات الملاحية ووضع القرار المشار إليه موضوع التنفيذ.

وكان مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري، قد وجه في أغسطس الماضي بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 47 للعام 2020 بشأن تمديد قرار توريد السلع من قبل التجار دون إجراءات مصرف ليبيا المركزي لمدة ستة أشهر، حيث نص الاتفاق المذكور على إلزام مصرف ليبيا المركزي بتفعيل أدوات الدفع المصرفية المختلفة وذلك قبل انتهاء فترة توريد السلع.

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