تعاون بين شركة الخطوط الأفريقية والليبية لتسيير رحلات إلى اسطنبول

قالت إدارة مطار طرابلس الدولي اليوم الأربعاء، إن شركة الخطوط الجوية الأفريقية ستقوم برحلة جوية إلى مدينة أسطنبول التركية كانت من المقرر أن تقوم بها الخطوط الجوية الليبية.

وأوضح المطار في بيان، بأنه في إطار التعاون المشترك بين شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية ستقوم الأخيرة برحلة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار أسطنبول الدولي في رحلتها المقررة لهذا اليوم.

وتشهد المطارات في البلاد حركة نشطة من قبل شركات الطيران التي تقوم بتسيير رحلات في الداخل والخارج بعد إعلان رفع الحظر الجوي بين المناطق والمدن في ظل توصل الأطراف السياسية لاتفاق ينهي الصراع بجميع أشكاله ويؤسس لمرحلة دائمة.

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