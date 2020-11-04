محاسبة طرابلس يناقش مع وزارة الصحة البدء في تحديث قواعد البيانات الخاصة بمرضي الغسيل الكلوي..واطلاق منظومة إلكترونية

عقدت الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة طرابلس اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة جهاز الامداد الطبي ومدير إدارة الشئوون الطبية ومدير إدارة المستشفيات والمراكز الصحية بوزارة الصحة .

تناول الاجتماع بعض الملاحظات التي قدمتها إدارة القطاع العام بالديوان فيما يخص توريد مشغلات الكلي والبدء في تحديث قواعد البيانات الخاصة بمرضي الغسيل الكلوي والبدء في العمل بالمنظومة الالكترونية .

وقال مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بالديوان “عبد الرزاق البيباص”: نضمن من خلال المنظومة اعداد الاحتياج الفعلي والحقيقي لمرضي الكلي وضمان انسيابية التوريدات الخاصة بالمشغلات والادوية المصاحبة لعملية الغسيل وتفادي الفجوات وفق ذلك ،وضمان حسن ادارة وتوظيف المخصصات المالية وتفادي هدر الأموال نتيجة سوء التوزيع وبما يفضي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضي وضمان حصولهم علي حقهم الرعاية الصحية بجودة عالية .

كما استعرض الاجتماع العقبات التي تواجه اوجه التحسين وتم الاتفاق علي آليات لمعالجتها ،والاتفاق على الزام مراكز ووحدات وأقسام غسيل الكلي بسرعة موافاة إدارة الشئوون العلاجية بأخر التحديثات على اعداد المرضي المسجلين لديها وفق التعميم الصادر عن الإدارة

كما تم الاتفاق على قيام فروع الديوان بمتابعة تنفيد ذلك لضمان البدء العمل بالإدارة الالكترونية للملف وفق المنظومة المصممة له.

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