مصرفي لصدى : لم يدعونا المركزي لاجتماع حتى الأن.. وهذه حقيقة أخبار صرف 500$ وفتح الاعتمادات

قال مصدر بأحد المصارف التجارية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية انه لم يتم دعوة المصارف إلى حد الآن لعقد اجتماع من قبل المركزي ، مضيفاً أن فتح مخصصات ارباب الأسر أو أي خدمة تخص المصارف تتم بعقد اجتماع كذلك مع المصارف.

المصدر نفى الأخبار المتداولة حول فتح الاعتمادات المستندية بالمصارف أو تخصيص مبالغ لها خلال الوقت الحالي، مع تكراره لنفي صرف مخصصات ارباب الأسر المتبقية عن سنة 2019 .

ومن جهته نفى مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول قرب صرف مخصصات ارباب الأسر .

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