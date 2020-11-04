المدعي العام العسكري يُطالب النواب بطرابلس بتكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد

طالب المدعي العام العسكري بطرابلس اليوم الأربعاء من مجلس النواب بضرورة تكليف رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان ينتحل صفة رئيسا نعمان الشيخ، وفق خطاب المدعي العسكري.

وأوضح الخطاب بأنه من خلال التحقيقات السابقة التي أجروها تبين قيام منتحل صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ باخفاء تقرير مرفق بالمستندات تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية بجهاز الطب العسكري بوزارة الصحة والمرتكبة من قبل وكيل الوزارة محمد هيثم.

وأشار الخطاب الموجه إلى رئاسة مجلس النواب إلى أن استمرار المعني بمزاولة صفة لم تمنح له من جهة شرعية يؤثر سلبا على الإجراءات المتخذة من قبله والذي يشكل عبئا على الدولة وحقوق المواطن.

وأبدى المدعي العام العسكري استغرابه من عدم قيام مجلس النواب باتخاذ إجراءات حول انتحال الشيخ صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى قرار منحه استمراريه بتقلد المنصب الذي لم يصدر فيه قرار تكليف في السابق حتى يتم التمديد له.

وطالب في الخطاب من مجلس النواب في طرابلس بتكليف رئيس جديد للهيئة حتى يتمكن المدعي العام العسكري والجهات الأخرى من التعامل مع الجهة الرقابية ومكافحة الفساد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية