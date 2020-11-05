خاص .. مع اختلاف وجهات النظر تعرف على رأي قطبي المركزي بخصوص قرار مجلس الإدارة بتعديل سعر الصرف

صرح مصدر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية حول قيام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بإصدار قرار بتكليف محافظ المركزي بالبيضاء “علي الحبري” لتشكيل لجنة لتعديل سعر الصرف.

حيث قال المصدر إن تنفيذ قرارتعديل سعر الصرف يجب أن يتم بموافقة محافظ المركزي طرابلس “الصديق الكبير” وإلا فلن يتم، مشيراً إلى عدم إبداء رأيه حول هذا الموضوع فآخر ما طالب به الكبير هو رفع قيمة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي التي رفضها رئيس المجلس الرئاسي.

ومن جهته قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي البيضاء لصدى الاقتصادية أن “الحبري” بحسب البرلمان يعد هو المحافظ لأنه تمت إقالة محافظ مركزي طرابلس “الصديق الكبير” وتكليف “الحبري” من الناحية القانونية.

وتابع بالقول: مجلس إدارة المركزي يتكون من 7 أشخاص 4 منهم متواجدون مع الحبري و2 مع الكبير، بعد استقالة حمودة الأسود ولهذا يعد أغلبية مجلس الإدارة مع الحبري، مشيراً إلى أن قرار مجلس إدارة المركزي بخصوص تعديل سعر الصرف ممتاز وإمكانية اجتماعه من جديد وأن يكون له صوت.

وتابع بالقول : عدم تطبيق قرار مجلس إدارة المركزي بخصوص تعديل سعر الصرف سيضع اللوم على الجهة التي لا تريد تطبيقه لأنه سينهي كافة الإشكاليات الاقتصادية الحالية ويلغي ما يسمى بالضريبة على بيع النقد الأجنبي.

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