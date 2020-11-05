“الوطنية للنفط” تبحث الوضع المالي لشركة “السرير النفطية”

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رفقة رئيس لجنة إدارة شركة “السرير للعمليات النفطية”، فتحي عيسى، الجوانب المالية والفنية واللوجستية المتعلقة بالشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر المؤسسة بطرابلس، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة؛ حيثُ تطرق المجتمعون لبحث الوضع المالي للشركة.

من جهته، قال “صنع الله”: المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير ما يلزم للشركة بما في ذلك مرتبات مستخدميها، كما أن المؤسسة تحتاج بشكل عاجل وملحّ للميزانيات المطلوبة للقيام بعمليات الصيانة والعمرات بجميع مواقعها، إضافة لإنجاز المشاريع المتوقفة، والتي ستدرّ الأموال اللازمة التي تحتاج إليها الدولة الليبية، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة.

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