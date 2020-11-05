اقتصاد

“الوطنية للنفط” تبحث الوضع المالي لشركة “السرير النفطية”

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رفقة رئيس لجنة إدارة شركة “السرير للعمليات النفطية”، فتحي عيسى، الجوانب المالية والفنية واللوجستية المتعلقة بالشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر المؤسسة بطرابلس، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة؛ حيثُ تطرق المجتمعون لبحث الوضع المالي للشركة.

من جهته، قال “صنع الله”: المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير ما يلزم للشركة بما في ذلك مرتبات مستخدميها، كما أن المؤسسة تحتاج بشكل عاجل وملحّ للميزانيات المطلوبة للقيام بعمليات الصيانة والعمرات بجميع مواقعها، إضافة لإنجاز المشاريع المتوقفة، والتي ستدرّ الأموال اللازمة التي تحتاج إليها الدولة الليبية، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك