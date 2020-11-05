بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 05/11/2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية مع تحديث الدولار أولا بأول:
افتتاح السوق/
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.28.5 و 6.29.5 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 6.275 دينار
حوالات دبي-تركيا – 6.31 دينار
اليورو = 7.35 دينار
الجنية الإسترليني 8.05 دينار
الليرة التركية 0.75 دينار
الدينار التونسي 2.26 دينار
الجنية المصري 0.40 دينار
الدينار الأردني 8.75 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ274 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ دينار
دولار بشيك المصدق: – 7.70 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.65 “مصرف الوحدة” – 7.10 “مصرف الجمهورية”.
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