مخابز سبها تعود للعمل بعد توفُر وقود الديزل بالمدينة

وصلت إلى مدينة سبها اليومين الماضيين شحنات من وقود الديزل “النفاتا” قادمة من مستودع رأس المنقار بالمنطقة الشرقية قبل أن يتم توزيعها على المخابز عبر مستودع المدينة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في البلدية أسامة الوافي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، إنهم تمكنوا من توفير الوقود إلى المخابز والتي عادت جميعها إلى العمل بعد توقف أغلبها نتيجة عدم توفر الديزل الفترة الماضية.

وأوضح الوافي بأن نقص الوقود أدى تعطيل عدد كبير من المخابز داخل المدينة مما تسبب في أزمة خبز، إضافة إلى نقص حجمها وجودتها حيث أن أصحاب المخابز اضطروا إلى فعل ذلك رغم الإبقاء على نفس الأسعار بسبب شراء الوقود من السوق السوداء وبسعر مرتفع.

ومن المتوقع أن تساهم عملية توفير الوقود في جعل المخابز في مدينة سبها تعمل لساعات طويلة وتوفير الخبز لجميع المواطنين دون وجود نقص كما في السابق، بحسب المسؤول بالبلدية.

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