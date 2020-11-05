“توفير الوقود”… محور اجتماع بلدي مصراتة مع عمداء بلديات الجنوب

بحث المسؤلون عن بلدية مصراتة اليوم الخميس في اجتماع موسع مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، إيجاد حلول لأزمة نقص الوقود بالمنطقة.

وقالت بلدية مصراتة في بيان، إن الاجتماع تناول أهم الصعوبات التي تعرقل عمل البلديات والمشاكل التي يعانيها المواطن وأبرزها عدم توفر مادتي البنزين والديزل في مدن ومناطق الجنوب.

وأضاف البيان بأن رؤساء البلديات طالبوا بتزويدهم بكميات من البنزين والديزل على أن يتم تأمين سيارات النقل كأتفاق أساسي، بعد موافقة غرفة عمليات أبوقرين والتي تعد منطقة عسكرية.

وأشار إلى البيان إلى التوصل لاتفاق يتضمن الشروط المطلوبة، بينما يأتي الاجتماع كخطوة لتعزيز مبدأ التعاون المشترك بين البلديات.

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