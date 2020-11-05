اقتصاد

مساعٍ لتطوير تعاون ليبيا مع إيطاليا بمجال الاتصالات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، خلال اجتماع عقده مع نائب وزير الخارجية الإيطالي لدى ليبيا؛ التعاون المشترك بين البلدين، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتضمن الاجتماع، مناقشة أهم المشاريع الاستراتيجية المستهدف تنفيذها في قطاع الاتصالات الليبي، ودور الشركات الإيطالية في هذه المشاريع من تطوير وتدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة، وما ستمثله هذه المشاريع من تطوير في الاقتصاد الرقمي وتنويع لمصادر الدخل؛ وذلك من أجل المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا.

وفي هذا الصدد، قال “قرقاب” إن إدارة الشركة قامت بوضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى تتمكن من خلق بيئة عمل مناسبة وبنية تحتية متطورة؛ لتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي ونقل التقنية وتقديم الخدمات لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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