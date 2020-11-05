مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يقوم بجولة تفتيشية بعدد من مصحات مدينة سبها

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية سبها رفقة الحرس البلدي بجولة تفتيشية على عدة مرافق بالمدينة، حيث استهدفت هذه الجولة عدة مصحات ومحال بيع لحوم داخل سبها.

كما قام أيضاً المركز بتفتيش عدة مصحات منها مصحة العافية الإيوائية مع ورود العديد من الملاحظات خلال هذه الزيارة ونوه على أن المخزن الأدوية يوجود به رطوبة وأن المخزن يحتاج إلى عدة كماليات منها الشفاط ويوجد خلط بعض الأدوية بمستلزمات أخرى بقسم الجلدية بالمصحة.

وبحسب المركز فإن بعض أدوات الكشف بقسم الأنف والأذن والحنجرة وكذلك أدوات التعقيم في قسم الأسنان مستهلكة وتحتاج إلى تغير مما أدى إلى ظهور طبقة من الصدأ على أسطح الأدوات.

المركز كشف بأن الترخيص بالمصحة منتهى الصلاحية متحرصا على سلامة وصحة المستهلك ويجب الحصول على غداء ودواء صحي وأمن للمرضى.

وفي ذات السياق قام المركز بزيارة لعدة محال للحوم بالمدينه وإعطاء الملاحظات بالخصوص ووجود بعض النواقص المهمة التي يجب اتباعها من قبل الحرس البلدي وإحالة التقرير إلى الجهاز التابع للمدينة لاتخاذ الإجراءات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية