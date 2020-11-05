شركة الخليج تطوّر الحقول التابعة لشركة “شلمبرجير”

أطلع رئيس لجنة الإدارة بشركة “الخليج العربي للنفط”، محمد بالقاسم بن شتوان، مدير إدارة المشاريع المتكاملة لشركة “شلمبرجير ليبيا”، على سير العمل بالحقول.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر شركة “الخليج العربي للنفط” ببنغازي، إلى مناقشة الأعمال التي تنفذها شركة “شلمبرجير” بحقول الشركة، وتوسيع هذه الأعمال في الحقول المطورة، واستعمال التقنيات الحديثة لزيادة القدرة الإنتاجية.

وفي سياق منفصل، بحث “بن شتوان”، رفقة رئيس لجنة الإدارة لشركة “الجوف للتقنية النفطية”، إمكانيات شركة “الجوف” في تنفيذ الأعمال المرتبطة باختصاصها بالشركة.

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