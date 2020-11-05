ميناء طرابلس يترقب وصول 10 آلاف طن إسمنت مكيس

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة؛ أظهرت توقع إدارة ميناء طرابلس البحري وصول عدد من السفن للميناء.

وبحسب البيانات، فمن المتوقّع وصول السفينة “بيرسفيت”، التابعة للوكيل الملاحي “البستنة”، وعلى متنها 7150 طنًا من حبوب القمح، بالإضافة إلى توقّع وصول السفينة “ستار أم”، التابعة للوكيل الملاحي |أمل ليبيا|، وعلى متنها 9999 طنًا من الإسمنت المكيس.

وأوضحت البيانات رسو السفينة “نزيهة”، التابعة للوكيل الملاحي “النيل للتوكيلات الملاحية”، في منطقة المخطاف، وعلى متنها 4200 طنًا من الإسمنت السائب.

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