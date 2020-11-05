الكهرباء تدعو أصحاب المحال التجارية والحرف الصناعية والزراعية لإبرام عقود الجباية وتركيب عدادات

دعت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية والحرف الصناعية والزراعية إلى ضرورة التوجه إلى مراكز الجباية لإبرام العقود وتركيب العدادات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن على أصحاب النشاط التجاري والصناعي والزراعي اصطحاب المستندات المطلوبة لإبرام العقود واستلام العدادات.

ومن بين المستندات المطلوبة للتعاقد التجاري طلب كتابي موجه إلى مدير دائرة خدمات المستهلكين بالمنطقة وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، رخصة مزاولة النشاط أو إفادة من المجلس البلدي بأنه محل تجاري، إضافة إلى رقم وطني مختوم.

وأشار البيان إلى أن مستندات التعاقد المنزلي تحتاج تتضمن طلب كتابي موجه إلى مدير دائرة خدمات المستهلكين بالمنطقة وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر وصورة من ملكية العقار أو إفادة من المجلس البلدي باسم شاغر العقار، بالإضافة إلى رقم وطني مختوم.

وكانت الشركة طالب في وقت سابق من أصحاب المحال التجارية وأصحاب الحرف الصناعية والزراعية بالمبادرة وتسديد ما عليهم من ديون متراكمة، لتوفير المصاريف التشغيلية الخاصة بالشركة.

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