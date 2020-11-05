اقتصاد

“الموانئ” تصدر قرارًا يُنظم تحصيل الإيرادات

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الليبية، قرارًا يُلزم كافة شركات التوكيلات الملاحية بضرورة دفع العوائد السيادية، المتمثلة في رسو البواخر التجارية على أرصفة الموانئ التابعة لها.

ونصّ القرار على أن تقوم شركة التوكيلات الملاحية بتحميل قيمة الإيرادات السيادية لصاحب البضائع؛ شريطة إضافة توضيح عند تحرير وصل التسليم والاستلام من خلال عبارة “تم سداد رسوم الرصيف”.

وشدّد القرار على وقف التعامل مع المخلّصين الجمركيين بخصوص العوائد السيادية، على أن يقوموا بسداد ما هو مترتب عليهم من ديون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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