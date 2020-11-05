“الموانئ” تصدر قرارًا يُنظم تحصيل الإيرادات

أصدر رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الليبية، قرارًا يُلزم كافة شركات التوكيلات الملاحية بضرورة دفع العوائد السيادية، المتمثلة في رسو البواخر التجارية على أرصفة الموانئ التابعة لها.

ونصّ القرار على أن تقوم شركة التوكيلات الملاحية بتحميل قيمة الإيرادات السيادية لصاحب البضائع؛ شريطة إضافة توضيح عند تحرير وصل التسليم والاستلام من خلال عبارة “تم سداد رسوم الرصيف”.

وشدّد القرار على وقف التعامل مع المخلّصين الجمركيين بخصوص العوائد السيادية، على أن يقوموا بسداد ما هو مترتب عليهم من ديون.

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