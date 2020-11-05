تحديث جديد.. أسعار العملات والذهب اليوم بالسوق الموازي في ليبيا الخميس 5 نوفمبر

ننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الاجنبية والعربية والذهب اليوم بالسوق الموازي في العاصمة طرابلس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 مع تحديث جديد مساء اليوم :
• الدولار الامريكي:
• الدولار الامريكي = 6.290 دينار بيع في زليتن و بنغازي
• الدولار الامريكي = 6.285 دينار شراء في زليتن و بنغازي
• الدولار الامريكي = 6.295 بيع في زليتن و بنغازي
• الدولار الامريكي =6.290 شراء في زليتن و بنغازي
• اليورو= 7.26 دينار
• الباوند = 8.00 دينار
• حوالات دبي/ تركيا = 6.31 دينار
• ليرة= 0.75 دينار
• الدينار التونسي= 2.26 دينار
• اسعار الذهب:
• كسر الذهب عيار 18 ب275 دينار في زليتن
• كسر الذهب عيار 21 ب320.8 دينار
• كسر الذهب عيار 18 ب277 دينار في طرابلس
• كسر الذهب عيار 21 ب323.6 دينار
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