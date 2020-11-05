تحديث جديد.. أسعار العملات والذهب اليوم بالسوق الموازي في ليبيا الخميس 5 نوفمبر

ننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الاجنبية والعربية والذهب اليوم بالسوق الموازي في العاصمة طرابلس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 مع تحديث جديد مساء اليوم :

• الدولار الامريكي:

• الدولار الامريكي = 6.290 دينار بيع في زليتن و بنغازي

• الدولار الامريكي = 6.285 دينار شراء في زليتن و بنغازي

• الدولار الامريكي = 6.295 بيع في زليتن و بنغازي

• الدولار الامريكي =6.290 شراء في زليتن و بنغازي

• اليورو= 7.26 دينار

• الباوند = 8.00 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.31 دينار

• ليرة= 0.75 دينار

• الدينار التونسي= 2.26 دينار

• اسعار الذهب:

• كسر الذهب عيار 18 ب275 دينار في زليتن

• كسر الذهب عيار 21 ب320.8 دينار

• كسر الذهب عيار 18 ب277 دينار في طرابلس

• كسر الذهب عيار 21 ب323.6 دينار