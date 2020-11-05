الثني يبحث الصعوبات التي تواجه وزارتي المالية والصحة بالحكومة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة في بنغازى عبدالله الثني اليوم الخميس، الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل وزارتي المالية والصحة بالحكومة.

وتناول الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث ووزير الصحة سعد عقوب، سير عمل الوزارتين وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجههما وإيجاد حلول عملية لها.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء، تطرق الاجتماع إلى وضع وزارة الصحة وعمل العيادات والمجمعات الصحية بالبلديات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ضرورة اشراك جميع العاملين بمراكز الرعاية الصحية والتزامهم بالعمل والدوام الرسمي.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق حول ضرورة التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط في إيجاد الآلية المناسبة لإتمام الإجراءات المالية لمركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي.

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