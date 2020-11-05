اقتصاد

اسعار المواد الغذائية واللحوم في ليبيا ليوم الخميس 5 نوفمبر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya

فيما يلي قائمة لأبرز اسعار المواد الغذائية في ليبيا ليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 من سوق الغناي للتسوق بالعاصمة طرابلس .. :

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ادارة الموقع libya

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