مالية الوفاق” توضح اخر تطورات صرف مرتبات شهر أكتوبر

أحالت وزارة المالية في حكومة “الوفاق” أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر ، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ لاستكمال اتخاذ الإجراءات تمهيدا لتسييلها في حسابات الجهات المموّلة من الخزانة العامة.

وبلغت مصروفات الدولة على بند المرتبات في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من هذا العام أكثر من 16 مليار دينار، بنسبة إنفاق عام بلغت 63٪، فيما بلغ حجم الإنفاق على مرتبات الموظفين العموميين العام الماضي أكثر من 24,5 مليار دينار.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا أكثر من 1,8 مليون موظف, موزعين على مؤسسات الدولة المموّلة من الخزانة العامة

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