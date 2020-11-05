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ارتفاع جماعي.. أسعار العملات اليوم بالسوق الموازي في طرابلس الخميس 5 نوفمبر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الاجنبية والعربية اليوم بالسوق الموازي في العاصمة طرابلس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 مع تحديث جديد مساء اليوم وسط ارتفاع جديد لاسعار العملات:

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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