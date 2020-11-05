الزاوية لتكرير النفط تؤكد إعادة تشغيل وحدات التحسين بالشركة لإنتاج البنزين وغاز الطهي والديزل

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط اليوم الخميس عن إعادة تشغيل وحدات التحسين بالشركة، وذلك لدعم استقرار السوق المحلي من خلال توفير المشتقات بعد أن توقف الإنتاج لشهور بسبب توقف إمدادات الخام.

جاء ذلك بعد أن شرعت الشركة خلال الأيام القريبة الماضية في إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية”Topping Unit”، وتمكن الفنيين من تشغيل التوربينات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية للتقليل من الاعتماد على الشبكة العامة، ثم استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء الشركة وبشحنة اولى تقدر ب630 الف برميل من النفط الخام .

وبحسب مكتب الإعلام بشركة الزاوية فقد صرح مراقب التكرير “محمد مسعود” أن هذه الخطوة جاءت لإنتاج مادة البنزين وغاز الطهي والنافتا الخفيفة، حيث تم تحويل المنتجات إلى الخزانات اليوم الخميس، بعد أن تم التغلب على جميع المصاعب الفنية المصاحبة لعملية إعادة التشغيل.

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