“الواحة” تٌنهي صيانة كهربائية.. وتوقع زيادة الإنتاج

أعلنت شركة الواحة للنفط في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية أن الفرق الفنية التابعة لها تمكن من إعادة تهيئة المرافق بالمواقع المختلفة لدعم عمليات الإنتاج.

وأفادت الشركة أن عميلات الصيانة والتهيئة التي تمت ضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة أثناء العمل وبالتنسيق بين أقسام الكهرباء والآلات الدقيقة تم انجازها بنجاح، موضحةً أنه تمت عملية تشغيل التورباين الكهربائي رقم أربعة بحقل الواحة لأول مرة منذ التوقف التام.

ونوهت الشركة أن هذه العملية ستسهم في تغذية شبكة الكهرباء بالحقل بأكثر من‏ 8 ميجاوات من أصل 20 ميجاوات حاليا ما يعزز عمليات الإنتاج ودعم صادرات الشركة.

وتأتي هذه العملية أعمال الصيانة المتواصلة وإعادة تهيئة المرافق بالمواقع المختلفة لدعم عمليات الإنتاج.

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