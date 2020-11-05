شركة سرت النفطية تستعرض إنجازاتها في آخر 3 أشهر

كشفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن الأعمال التي نفذتها إدارة صيانة الحقول خلال الثلاثة الأشهر الماضية الحقول.

وذكرت الشركة أن من بين الأعمال المنجزة الانتهاء من إصلاح تسريب الزيت في خط 36 بوصة للكيلومتر، بالإضافة إلى استكمال صيانة المحرك المستبدل من الضاغطة C-157. ، والشروع في أعمال الصيانة الخاصة بالتوربينة الغازية إلى جانب إجراء العمرة للفواصل التابعة لمعمل الفرز2 عدا عن المساندة في السيطرة على فوران البئر C-166 في حقل الجنوب، وإصلاح تسريبات الزيت في خط 20 بوصة لحقل الراقوبة عند الكيلومتر.

وأضافت شركة سرت أنها ساهمت في إعادة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الكهرباء بزلطن وإعادة تشغيل التوربينات الغازية، وإنجازات من شأنها أن تحافظ على سير عمليات الإنتاج في المستوى المطلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية