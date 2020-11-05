شركة البريقة للنفط تعقد اجتماعها الفني مع المؤسسة الوطنية للنفط

شركة العقد عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط “جادالله العوكلي” اليوم الخميس اجتماعا مع ورئيس لجنة الادارة بشركة البريقة لتسويق النفط “ابراهيم ابوبريدعة”، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تم التطرق إلى عمليات التزويدات من المحروقات والمشتقات وتوزيعها وتوفيرها في كل ربوع البلاد والسعات التخزينية للمنتجات النفطية رغم كل التحديات، بالإضافة الى عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود وباقي المستهلكين.

وتم عرض المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021 ، وملخّص الميزانيات.

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