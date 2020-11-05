عميد بلدية الخمس: تحصلت على إفراج مؤقت وننتظر قرار المحكمة نهاية نوفمبر

قال عميد بلدية الخمس بشير الحنش اليوم الخميس، إنه لايزال تحت المتابعة رغم إعلان الإفراج عنه يوم أمس، حيث ينتظر حكم المحكمة النهائي خلال الأيام القادمة.

وأوضح عميد البلدية في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن الإفراج المؤقت الذي تحصل عليه يأتي بعد تقديمه جميع الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت برائته، مضيفا بأنه يتوقع صدور الحكم النهائي مع نهاية نوفمبر الحالي.

وكان مصدر بمكتب النائب العام كشف في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن إحالة عميد بلدية الخمس إلى محكمة باب بن غشير.

وبحسب مكتب النائب العام فإن التهم الموجهة إلى عميد بلدية الخمس تتعلق بالتقصير في حفظ وصيانة المال العام واستغلال سلطات وظيفته لنفع الغير.

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