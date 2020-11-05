الحرس البلدي بنغازي يُباشر في إزاحة جميع الباعة المتحولين وكل من يستغل الفضاء العام  

بنغازي 05 نوفمبر 2020 (وال)- باشرت دوريات جهاز الحرس البلدي بنغازي، في حملة إزاحة جميع الباعة المتحولين وكل من يستغل الفضاء العام.

هذا وتأتي الحملة بناء على تعليمات رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي المقدم منير القرقوري، بضرورة إزاحة جميع الباعة المتجولين وكل من يستغل الفضاء العام، في نطاق البلدية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كافة العمالة الأجنبية التي تستغل الفضاء العام، وضبط المركبات الآلية التي تقوم ببيع الخضراوات على قارعة الطرق، إلى جانب إزالة كافة الخيام العشوائية التي تسيء للمنظر العام للمدينة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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