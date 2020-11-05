استعدادات لتنظيم معرضين للبناء في بنغازي بعنوان “بنغازي بيلد” و”بنغازي هوم”

بنغازي 05 نوفمبر 2020 (وال)- عقد مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة محمد رافع الخميس، اجتماعًا ضم مدير العلاقات الدولية بغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي رعد بلال، ومستشار غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صلاح العمروني.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بنغازي، الاستعدادات لانطلاق معرضين للبناء في بنغازي؛ تحت عنوان “بنغازي بيلد”؛ “بنغازي هوم”، لأول مرة في بنغازي، المزمع انطلاقهن خلال الفترة القليلة القادمة برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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