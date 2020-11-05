“خبر سار” بشأن استئناف الرحلات الجوية بالمنطقة الجنوبية

كشف مصدر مطلع يعمل في مجال الطيران في تصريح خاص لقناة 218 عن تفاصيل اتصال بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مكتب حوكمة الشركات في الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران ميلاد الهجرسي، بشأن استئناف الطيران الداخلي للجنوب.

وأوضح المصدر أن رئيس البرلمان شدد على أهمية جهود الهجرسي في إعادة خطوط الطيران المدني للعمل تجاه كافة لمطارت في المنطقة الجنوبية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل بعدما نجح رئيس مكتب الحوكمة في تحقيق التوافق على صعيد مسؤولي القطاع في طرابلس وبنغازي.

وأشار المصدر أن ميلاد الهجرسي يدرس في إعادة تشكيل مجالس إدارات الخطوط الجوية “الأفريقية والليبية” في إطار البحث على بدائل لتطوير العمل الميداني لشركات الخطوط المملوكة للدولة تمهيدا لتوحيدها على صعيد البلاد.

وكانت مصلحة الطيران المدني لفتت في كتاب عمم على الشركات الطيران في ليبيا إلى إمكانية الشروع في عمليات التشغيل إلى مطارات المدن الجنوبية اعتبارا من السبت المقبل.

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