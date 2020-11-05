“شكشك” يجتمع بالشركة العامة للكهرباء لمناقشة عدد من مشروعات قطاع الكهرباء

عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” اليوم الخميس اجتماعا تقابليا بحضور وكيل الديوان ومدير مكتب التصديق على العقود ومدير إدارة تقييم قطاع الكهرباء مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي للشركة حول مشروعات وعقود الكهرباء التي تعاني من مشاكل وعراقيل.

حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع محطة توليد شرق طرابلس المتعاقد فيها مع شركة (GE)، تنفيذ شركة جالك، ومشروع محطتي غرب طرابلس ومصراته المتعاقد فيهما مع شركة سيمنس وشركة انكا.

كما نوقش أيضا مشروع استكمال محطة أوباري، تنفيذ شركة جيسكو، ومشروع صيانة وتشغيل محطة شركة الحديد والصلب، إضافة لمشروع صيانة محطة الرويس بالجبل الغربي، مشروعات صيانة وإصلاح خطوط النقل والمشاكل التي تم عرضها من المقاولين.

ونوقش الاجتماع التقابلي بين الديوان والعامة للكهرباء مشروع إمداد محطة السرير بالغاز،وغيرها من المشروعات.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق حول عدد من الإجراءات العملية لمعالجة المشاكل وحلحلة كافة المسائل العالقة بالخصوص.

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