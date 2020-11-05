“فيصل قرقاب” يناقش دور الشركات الإيطالية في المشاريع الاستراتيجية المستهدف تنفيذها بقطاع الاتصالات الليبي

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” أمس الأربعاء عبر الدوائر المغلقة مع نائب وزير الخارجية الإيطالي “مانيلو دي ستيفانو”، وذلك بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوسيبي باتشينو” ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة “ريتلت” الإيطالية.



وناقش الاجتماع التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهم المشاريع الاستراتيجية المستهدف تنفيذها في قطاع الاتصالات الليبي ودور الشركات الإيطالية في هذه المشاريع من تطوير وتدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة مما يساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل.



وصرح “قرقاب” بأن إدارة الشركة القابضة للاتصالات وضعت خطة استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال خلق بيئة عمل مناسبة وبنية تحتية متطورة لتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي ونقل التقنية وتقديم الخدمات لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

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