شركة الزاوية تستعد لتشغيل وحدات التحسين الثانية

أعلنت شركة “الزاوية لتكرير النفط”، مساء الخميس، عزمها إعادة تشغيل وحدات التحسين الثانية “Platforming Units”؛ لإنتاج مادة البنزين وغاز الطهي والنافتا الخفيفة.

وقد تم تحويل المنتجات إلى الخزانات، عند ظهر الخميس، بحسب تصريح مراقب التكرير، محمد مسعود.

وأشارت الشركة إلى أن هذا العمل يأتي نتيجة جهود المستخدمين والفنيين بعد العمل على مدار أسبوع؛ لتجهيز هذه الوحدات؛ لإعادة التشغيل.

وكانت الشركة قد أعلنت، قبل أيام، عن إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية”Topping Unit”، بالإضافة إلى تمكّن الفنيين من تشغيل التوربينات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ وذلك من أجل الاعتماد على الشبكة العامة، بحسب الشركة.

وتم استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء شركة الزاوية، من خلال شحنة أولى تقدّر بـ 630 ألف برميل من النفط الخام.

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